Borse in calo, ma si riducono le perdite

I buoni dati macroeconomici in arrivo dai paesi europei - in particolare il calo dell'inflazione in Italia, Germania e Francia - migliorano solo parzialmente l'andamento delle borse, oggi negative sulla scia della pessima performance delle asiatiche.

Milano cede lo 0,42%, Francoforte lo 0,56%, Parigi lo 0,81% e Londra lo 0,25%.

I futures prospettano un'apertura negativa per Wall Street, sulla quale incide ancora l'incertezza relativa all'accordo sul debito Usa.

Il super-dollaro prosegue intanto il suo trend di rafforzamento verso le altre divise. L'euro si scambia a 1,0670 contro il biglietto verde.