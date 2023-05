Borse in netto peggioramento, Milano trainata in basso dalle banche

Peggiora nettamente l'andamento degli indici azionari europei. La borsa di Milano va peggio delle altre, -2,36% per l'indice Ftse Mib.

A Piazza Affari pesa il -4% dell'indice delle banche, con un cali che nel caso Mps supera il 6%, peggior titolo, seguito da Bper Banca, -5,84%. Potrebbe c'entrare una notizia rilanciata da Bloomberg. Secondo fonti che hanno chiesto di rimanere anonime, dagli ultimi stress test dell'Autorità bancaria europea le banche starebbero in realtà emergendo in buona salute, mostrando coefficienti patrimoniali più alti rispetto a precedenti esercizi nel cosiddetto scenario avverso. Questo, però, dopo la crisi bancaria delle banche regionali degli Stati uniti starebbe spingendo l'Eba e la Banca centrale europea a fare affidamento sulle banche per essere più prudenti nei successivi cicli di test, che dovrebbero concludersi alla fine di luglio.

A Piazza Affari intanto, tra i bancari tiene Mediobanca, +1,97%. La società ha presentato il nuovo piano industriale al 2026. La società intende girare ai soci 3,7 miliardi di euro attraverso il dividendo ed un programma di riacquisto dei titoli. Nella conference call di presentazione del piano un analista ha chiesto se Piazzetta Cuccia potrebbe vendere tutto il 13% del capitale di Generali per finanziare una maxi acquisizione nel risparmio gestito. «In teoria è possibile» ha risposto l'ad Alberto Nagel.

Tra i titoli con i maggiori ribassi anche Leonardo (-4,85%), dopo che Goldman Sachs ha tagliato il giudizio a Neutral.

Oggi la Commissione europea ha inviato all’Italia le raccomandazioni del pacchetto di primavera. Tra le misure chieste, contenere la crescita della spesa primaria netta entro l’1,3% nel 2024. Tagliare le tasse, in particolare sul lavoro, mantenendo la progressività fiscale. Garantire un’amministrazione efficiente per attuare il Pnrr e ridurre il più possibile la dipendenza dai combustibili fossili.

I mercati erano già nervosi, perché nel Regno Unito l'inflazione ad aprile è scesa meno delle attese, passando dal 10,1 al 8,7%, mentre gli analisti si aspettavano per un calo maggiore, all'8,2%.

Mentre negli Stati Uniti non è ancora raggiunto un compromesso tra democratici e repubblicani sull'aumento del tetto al debito pubblico. Il rischio è dal mese di giugno non si possano pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e che ci sia un mancato pagamento dei creditori, quindi un parziale default. Il tempo stringe anche perché dopo l'accordo politico servono i vori della Camera e del Senato. Ieri -1,12% per l'indice S&P 500 di New York, il cui future è in calo dello 0,30%.