Borse in rialzo: i mercati credono nell’accordo sul debito Usa

E' tornato l'ottimismo sui mercati: gli investitori sperano realmente nell'accordo a Washington sull'aumento del tetto al debito, che eviterebbe il rischiosissimo default americano (con effetti a livello mondiale).

Nell'ultima parte della seduta le piazze finanziarie europee hanno accelerato: Milano chiude a +1,16%, Francoforte +1,20%, Parigi +1,38%, Londra +0,74%.

Nel complesso però la settimana è stata pesante per Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno quasi tre punti. Wall Street intanto procede in netto rialzo, in particolare il Nasdaq che corre a un ritmo di quasi due punti percentuali.

Dal Fondo Monetario Internazionale arrivano nuove stime (migliori delle precedenti) sul Pil italiano, che crescerà dell'1,1% nel 2023 e nel 2024. L'economia italiana è cresciuta “in modo robusto lo scorso anno nonostante il forte aumento dei prezzi dell'energia" sottolinea il Fmi. E a proposito di energia, il gas naturale aggiorna i minimi da maggio 2021: il megawattora ad Amsterdam è sceso sotto i 24 euro.