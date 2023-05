Tonfo di Milano: perde il 2,39% e "brucia" 14 miliardi di capitalizzazione

L'ombra del default americano si allunga sui mercati: gli investitori hanno vissuto una seduta di nervosismo e le ultime dichiarazioni di Janet Yellen, segretario del Tesoro Usa, non hanno aiutato. Il Tesoro potrebbe finire le sue disponibilità per far fronte agli obblighi finanziari l'1 giugno, data in cui gli Stati Uniti potrebbero scivolare in default, ha detto Yellen. Ma un accordo sul tetto del debito è "possibile", mette in evidenza la responsabile del Tesoro. Che ha ammesso: è difficile identificare con precisione il giorno in cui le risorse finiranno.

La chiusura delle piazze europee risente di questo clima. Milano è stata la peggiore con una perdita del 2,39%, appesantita dal settore bancario e industriale: bruciati 14 miliardi di capitalizzazione.

Ma sono andate male anche Francoforte (-1,92%), Londra e Parigi (-1,75%).

Procede in territorio negativo anche Wall Street: Dow Jones e Nasdaq in calo.

L'euro continua ad indebolirsi e si scambia a 1,0760 contro il dollaro.

Buone notizie intanto sul fronte del gas naturale con i nuovi minimi dal 2021: il megawatt/ora scivola a 27,62 euro.