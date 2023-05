Brasile, un turista italiano annega a Rio de Janeiro

Un turista italiano è morto annegando a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona Ovest di Rio. Si chiamava Marco Nastasi, di 39 anni, originario di Mezzolombardo in Trentino. L'uomo viveva da qualche anno in Colombia e, secondo quanto ricostruito dalla segreteria municipale della Sanità, era a Rio de Janeiro in vacanza.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è entrato in acqua trovandosi poi in difficoltà a tornare a riva. Soccorso in elicottero dai pompieri, Nastasi era ancora vivo quando è stato riportato in spiaggia, ma avrebbe subito un arresto cardio-circolatorio mentre era in ambulanza, nel tragitto verso l'ospedale. In questi giorni il mare del litorale carioca è molto agitato, con correnti forti, tanto che la Marina militare brasiliana nei giorni scorsi aveva emesso un'allerta (valida fino ad oggi) avvertendo di onde alte fino a tre metri.

"Anche se aveva lasciato il paese rientrava spesso in Trentino per venire a trovare i genitori, i familiari e gli amici. È una grande tragedia che ci colpisce molto, tutti ricordano Marco con grande affetto e la comunità si stringe alla famiglia, la comunità è molto colpita da questo lutto", ha detto il sindaco di Mezzolombardo, Christian Girardi, al quotidiano online Il Dolomiti.

"La comunità è rimasta molto colpita da questa terribile notizia siamo molto vicini alla famiglia per questo momento così difficile e di enorme dolore. Il Comune si è attivato con la famiglia per garantire il pieno supporto nelle pratiche per il rientro della salma", ha aggiunto il sindaco.

Da quanto si apprende il Consolato generale di Rio de Janeiro sta assistendo la famiglia per agevolare le procedure di rimpatrio della salma.