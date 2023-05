Brescia, pioggia record: 65 millimetri d'acqua caduti in pochi minuti

In pochi minuti oltre un metro d'acqua si è rovesciato ieri nel tardo pomeriggio sulla città di Brescia e dintorni. Ventidue centimetri di pioggia all'ora: tanta acqua ha scaricato il temporale che, in pochi minuti, ha causato l'esondazione di torrenti e trasformato le strade in fiumi di fango.

I 65 millimetri di acqua hanno colpito principalmente le zone di di Caino, Nave e Concesio in Val Trompia.

A Caino ha ceduto un terrapieno e i detriti e il fango hanno invaso la provinciale. A Nave è esondato in diversi tratti il torrente Listrea. A Rezzato è anche crollato l'argine di un naviglio e due auto parcheggiate sono finite nel canale.

In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati. Alcuni alberi sono caduti su delle auto parcheggiate lungo la salita del Castello a Brescia. A Lavenone una famiglia risulta isolata. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco, per strade e cantine allagate. Molti tombini, per favorire il deflusso dell'acqua soprattutto in centro, sono stato aperti. Allertata la Protezione Civile. Non sono stati segnalati feriti o altre criticità.

Temporali intensi anche nella zona del Comasco, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento: colpita in particolare la parte meridionale della provincia. Tra gli accumuli pluviometrici spiccano gli oltre 50 mm caduti alla periferia di Como, senza però situazioni critiche.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia oggi il meteo sarà molto nuvoloso, con piogge deboli e sparse in giornata, più interessati i rilievi e settori occidentali. Anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni localmente di forte intensità. Verso sera in esaurimento. Temperature minime in pianura tra 14 e 16 gradi, massime tra 22 e 26.

Le piogge di maggio hanno però attenuato l'emergenza idrica: il deficit di acqua questo mese è stato del 26,4 per cento, nello stesso periodo del 2022 era del 51 per cento. Oggi le riserve idriche in Lombardia ammontano a 1942,2 milioni di metri cubi.