Brutta caduta del belga Remco Evenepoel durante la quinta tappa del Giro d'Italia

Nella quinta tappa del Giro d'Italia, grande spavento per Remco Evenepoel, quando mancavano circa 150 chilometri alla conclusione in una giornata caratterizzata da pioggia battente e strade bagnate e viscide, il campione del mondo in carica è caduto. Il belga ha rischiato grosso, un cane è entrato sulla strada e ha fatto cadere un compagno di squadra di Evenepoel, Davide Ballerini. Assistito subito dai sanitari, il vincitore della prima tappa della corsa rosa è rimasto a terra circa un minuto e mezzo e poi si è lentamente rialzato, aspettato ovviamente dai compagni.