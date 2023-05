Buona la prima, Musetti vince al terzo contro Ymer

Buona la prima Musetti. L’azzurro, testa di serie numero 17 del torneo, elimina in tre set lo svedese Mikael Ymer e in poco meno di tre ore, stacca il biglietto per il secondo turno del Roland Garros 2023. Punteggio finale 7-5 6-2 6-4, l'azzurro porta a casa il match grazie alla qualità del suo tennis, e scambi lunghi: si è trovato bene insomma su questo tipo di superfice. Dopo aver sofferto nel primo set Lorenzo ha preso in mano le redini del gioco, alcuni buoni passanti di rovescio ed un paio di deliziosi tocchi a rete hanno mandato in visibilio il pubblico francese e italiano. Ma il giorno prima, Musetti ha avuto problemi fisici che lo hanno fortemente condizionato: “Sono contento di come ho giocato, anche perché ieri ho avuto una giornata difficile, non sono stato bene, ho avuto problemi di stomaco che sono durati tutto il giorno e non mi sono potuto allenare e non ho potuto idratarmi o alimentarmi al meglio“. Musetti è stato concentrato nei momenti importanti del match, una buona prestazione sia a livello fisico sia a livello tecnico.