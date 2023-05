Stiramento alla coscia destra per Rafael Leao: rischia di saltare Milan-Inter in Champions League

Stiramento al muscolo lungo adduttore della coscia destra per il calciatore del Milan, Rafael Leao, uscito dopo dieci minuti dall'inizio della partita contro la Lazio di sabato. La società fa sapere che l'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno, ma la presenza dell'attaccante nella semifinale di Champions League in programma mercoledì contro l'Inter è in forte dubbio. Subito dopo la sfida di sabato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si era detto fiducioso nel fatto che Leao sarebbe stato in grado di rientrare per la semifinale, ma gli esami strumentali hanno evidenziato una situazione più complessa del previsto.