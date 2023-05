Champions: alle 21 Real Madrid-Manchester City. È scontro tra stelle, in panchina e in campo

Spagna contro Inghilterra, un match tra i campionati che esprimono il calcio più accattivante ed economicamente più solido d'Europa. Premessa che induce a ritenere la sfida tra Real Madrid e Manchester City una vera e propria finale anticipata, in due tempi considerando andata e ritorno. Manca poco ormai al primo atto al Santiago Bernabeu.

Al via le semifinali di Champions League con una sfida che mette di fronte gli iberici campioni in carica contro la più accreditata delle pretendenti alla successione. Ancelotti contro Guardiola: è braccio di ferro anche in panchina tra l'esperienza dell'italiano, sesto allenatore più titolato al mondo, contro l'ex tecnico del Barcellona che mai come in questa stagione fiuta l'opportunità di piazzare nella bacheca del City la coppa dalle grandi orecchie, magari vendicando anche l'eliminazione della scorsa stagione giunta proprio per mano del Real in semifinale.

Sfida nella sfida sarà quella tra i due bomber: Benzema per i Blancos contro Haaland dei Citizens. Non resta che affondare la mano nei popcorn per godersi la partita in attesa del super derby di domani tra Milan e Inter.