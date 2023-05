Champions, alle 21 Inter-Milan: è derbissimo della verità. Per i rossoneri sfida ardua, c'è Leao

“Un” derby? No, evidentemente è “il” derby, e per qualificarlo anche il superlativo è quanto mai pertinente data la posta in palio: la finale di Champions, il palcoscenico che incorona la corazzata del calcio europeo. Una gara che farà registrare il record di incassi visto il tutto esaurito: 12 milioni di euro, quasi due in più rispetto a quello di andata giocato con il Milan padrone di casa. E, a proposito dell'andata, si ripartirà dal 2-0 con il quale l'Inter ha chiuso il primo round grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Nerazzurri che partono dunque con il favore del pronostico, ma occhio ai Milan che dopo la sconfitta giunta in casa dello Spezia in campionato ha subito anche un “richiamo” dai propri tifosi .

In palio c'è un posto in finale sia per Simone Inzaghi, che nell'ultimo periodo è riuscito a riconquistare la fiducia dell'ambiente interista, sia per Stefano Pioli che dopo aver eliminato il Napoli ai quarti è incappato coi rossoneri in qualche passo falso di troppo. Partita decisiva, partita che fa la storia.