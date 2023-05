Champions League, domani Manchester City-Real Madrid. Sfida bollente in perfetto equilibrio

Dal Santiago Bernabeu al City of Manchester Stadium. Si riparte dai piatti della bilancia in equilibrio , start alle 21, con il Real Madrid passato in vantaggio in Spagna con Vinicius Junior nel primo tempo, e gli inglesi che hanno raggiunto il pareggio nella seconda frazione da De Bruyne. Due gol, due perle di rara bellezza per l'1-1, che danno sale e ulteriori motivi di attenzione a questa semifinale di ritorno.

Da un lato il Manchester City di Guardiola, a un passo dalla conquista della Premier League e con la voglia matta di raggiungere la finale di Champions per consacrarsi. Dall'altra parte i campioni in carica del Real Madrid di Ancelotti, pronti ad esaltarsi come spesso accade nelle notti europee di gala. Spettacolo assicurato per una super sfida che promette emozioni in quantità.