Conference: alle 21 Fiorentina-Basilea, bussola verso la conquista di una "Eurofinale" dopo 33 anni

Dopo la sconfitta subita per mano del Napoli campione d'Italia, la Fiorentina torna in campo al “Franchi” nella semifinale d'andata di Conference League contro il Basilea, con ritorno in programma il 18 maggio prossimo. I viola, in caso di successo nel doppio confronto con gli uomini di Vogel, potrebbero tornare a giocare una finale europea a distanza di trentatré anni dall’ultima volta. Gli uomini di Italiano arrivano alla semifinale grazie ai successi contro il Lech Poznań per 6-4, nonostante la sconfitta casalinga per 3-2, poiché si erano imposti in trasferta con un rotondo 4-1.

Stagione tutt'altro che brillante, invece, per gli svizzeri che nel loro campionato occupano attualmente il quinto posto in classifica e arrivano dalla sconfitta interna (0-2) contro lo Zurigo. Nel percorso di Conference, il Basilea è riuscito comunque a superare una delle potenziali favorite come il Nizza e può contare sull'insidiosa coppia d'attacco Zeqiri-Amdouni per sorprendere i viola.

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Abbiamo fatto un grande percorso in Conference League che ci ha permesso di crescere molto. Ora ci aspetta una semifinale e proveremo a regalare ai nostri tifosi anche questo sogno dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Per superare anche questo ostacolo serviranno qualità, attenzione, intelligenza e la spinta formidabile del nostro pubblico. La posta in palio è davvero alta, abbiamo l'opportunità di chiudere la stagione in modo fantastico".

Nel frattempo, in vista dell'incontro, il prefetto Francesca Ferrandino ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray al peperoncino, nel centro storico, nelle zone limitrofe allo stadio, all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo. Il provvedimento scatta dalle 9 dell'11 maggio, fino all'una del 12 maggio.