Basilea-Fiorentina 1-3, i viola volano in finale

Per la Fiorentina è la quarta finale europea della storia, dopo quelle giocate in Coppa dei Campioni nel 1957, di Coppa delle Coppe nel 1961 e di Coppa Uefa nel 1990. I viola hanno giocato un buon primo tempo, controllando in campo la situazione. Dopo circa una mezz'ora riescono a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Nico Gonzales su passaggio di Biraghi. E' il gol arriva al 35', è lo stesso attaccante argentina che firma il vantaggio, che significa anche pareggio delle reti totali. Basilea nel primo tempo subisce le continue offensive della squadra di Italiano.

Nel secondo tempo è sempre Nico Gonzalez che riesce a mandare la Fiorentina ai tempi supplementari. Al 72' risponde con una doppietta personale al pareggio di Amdouni al 55'. Altra sofferenza per la squadra di Italiano. Altri trenta minuti per vedere chi segnerà il gol qualificazione. I viola sembrano essere più agguerriti ed avere anche più energia rispetto a quella allenata da Vogel. Nel primo tempo supplementare nessuna rete. La battaglia in terra elvetica termina nel finale della seconda frazione supplementare. Al 120'+9' arriva il gol di Barak, che dimenticato dai difensori, va in rete con un sinistro angolato da centro area in mischia. L'ex Lecce rende orgogliosi i gigliati, nonostante i tanti errori sotto porta di Jovic. Esplode di gioia la panchina toscana. La Fiorentina conquista la finale della seconda edizione di Conference League. Una finale davvero sudata per la squadra di Italiano, anche emotivamente. Partita interrotta nei supplementari per qualche minuto per soccorrere un tifoso viola colto da malore sugli spalti.