Mattarella riceve le finaliste di Coppa Italia: "Sarà sfida leale. Le simulazioni sono un virus"

La “benedizione” del capo dello Stato alla vigilia dell' ultimo atto della Coppa Italia . Della finale che decreterà la vincitrice della 76esima edizione della competizione. "Sarà un evento di grande importanza sportiva e questo messaggio che manderete prima del fischio d'inizio sarà importante per dimostrare che il calcio non è solo uno sport ma ci sono tante componenti rilevanti che non sono separate dalla vita sociale", ha sottolineato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Inter e Fiorentina.

A proposito di lealtà, Mattarella ha rimarcato con una battuta: "Le simulazioni sono come un virus, come il Covid che è esploso in tutto il mondo, come si è visto ai mondiali in Qatar. Ma sono certo che è un argomento che sarà estraneo al vostro incontro. Mi auguro che anche i tifosi si rispettino vicendevolmente, applaudendo comunque vada".

Quindi ha dichiarato chi “sosterrà”: "Attenderò con piena imparzialità il risultato non solo perché questo è il mio ruolo che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto" in relazione alla centralità della correttezza tra contendenti.