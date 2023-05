Europa League, Mourinho: "Dybala giocherà la finale, trenta minuti li può fare"

"Dybala ci sarà, trenta minuti li può fare". Alla fine Josè Mourinho rompe gli indugi e, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League, Roma-Siviglia, in programma a Budapest, cambia idea rispetto a una settimana fa, quando aveva detto: “Spero di poterlo almeno portare in panchina”. Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola si sono allenati regolarmente prima della partenza per l'Ungheria. "Dybala è qui con noi, cammina, sta bene e speriamo ci possa dare una mano", aggiunge l'allenatore della Roma. Rassicurazioni arrivano anche dal difensore giallorosso Gianluca Mancini: "Paulo ha visto il campo con noi, cammina, sta bene e speriamo possa darci una mano. Le finali vanno giocate e interpretate al meglio".

Lo Special One resta invece abbottonato su quanto farà alla fine della stagione: "Del mio futuro ho risposto a una domande dei miei due capitani: punto. Addio dopo la finale? Se qualcuno ha qualche domanda simile a questa, va fatta a Mendilibar perché lui non ha contratto e sembra che la sua situazione sia più complicata della mia", dice riferendosi al tecnico del Siviglia. E a chi azzarda un parallelo con l'addio all'Inter dopo la conquista della Champions nel 2010, Mourinho replica: "Al tempo era già tutto fatto con il Real, mentre ora ho zero contatti con altri club. Ora pensiamo solo a noi". Quella di mercoledì è una finale da consegnare alla storia: "Io ho detto al mio staff tecnico che il nostro lavoro è finito. Adesso siamo solo lì per aiutare, ora la storia la fanno i ragazzi. I colleghi di Madrid dicono bene che il Siviglia è una grande squadra. Io dico di più, sono due grandi squadre perché hanno 25 giocatori di grandissimo livello, sono tutti professionisti di alto livello, tante opzioni. Però loro non conoscono i miei ragazzi, non conoscono la mia squadra in quanto squadra e domani (mercoledì, Ndr) saremo lì".

Il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, custodisce il segreto che Mourinho gli ha confidato: "Ci siamo parlati con onestà e queste cose rimangono tra noi come ha detto lui. Parlerà lui del suo futuro. Il colloquio ci ha lasciati carichi per domani. Arriviamo qui consapevoli, perché quando arrivi a giocare una partita così hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Sappiamo quanto abbiamo voluto essere qui. Siamo concentrati e determinati e anche tesi. È normale, è una finale. Arrivare qui ci ha portato a fare tanti sacrifici ed è giusto avere quell'emozione che ti aiuta a fare le cose meglio. Questa finale è il coronamento del percorso difficile che abbiamo fatto, dove non abbiamo giocato solo da calciatori ma anche da uomini. Questa squadra la sento mia. Siamo un gruppo vero, lo si vede anche da fuori. Non vediamo l'ora di giocare insieme".