Europa League: alle 21 Juventus-Siviglia, i bianconeri vogliono la finalissima

All'Allianz Stadium la semifinale di andata tra Juventus e Siviglia, con i bianconeri desiderosi di conquistare la finalissima di Europa League a Budapest, alla Puskas Arena, il 31 maggio. La Vecchia Signora, dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona ai quarti di finale, sfida gli andalusi che hanno battuto il Manchester United. Stasera l'andata, giovedì prossimo si giocherà il ritorno in Spagna, 180 minuti da disputare contro una squadra che ben conosce la competizione.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa: "Hanno vinto il trofeo per sei volte, sono una squadra esperta e abituata a questo tipo di partite, e noi dovremo fare bene, vogliamo prenderci un bellissimo obiettivo come la finale di Budapest. Dobbiamo stare attenti perché il Siviglia è una squadra che non esce mai dalle partite, quindi bisognerà pensare a fare il massimo". Riguardo le nuove penalizzazioni, il tecnico assicura: "Non hanno intaccato lo spogliatoio. Non so cosa succederà, ma ormai abbiamo una corazza tale che niente più ci tocca, da questa esperienza ne usciamo fortificati, abbiamo queste due semifinali in Europa League e quattro in campionato, noi dobbiamo fare il massimo cercando di andare in finale e mantenere il secondo posto. Facendo questo avremo fatto il nostro".

Sul versante opposto, José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha dichiarato: "La speranza c'è, io sono nuovo in tutto ciò perché sono responsabile di giocatori che invece non sono nuovi in partite del genere. Sono tranquillo e molto emozionato per la partita di domani. Non sarà la stessa cosa rispetto a Manchester perché è una squadra italiana, è un calcio diverso", aggiunge il tecnico spagnolo, "Approfittano dei gol che fanno senza sbilanciarsi ad andare a cercarne altri. Questo è il rischio che abbiamo. Chi toglierei ad Allegri? Tutta la squadra mi preoccupa. Sono bravi a livello difensivo, cambiano modalità di gioco, sulle fasce, con due-tre centrocampisti. E' difficile trovare dei vuoti, degli spazi di manovra. Tutti parlano di individualità come Vlahovic e Di Maria, ma io sottolineerei molto i centrali che hanno. Sono buoni difensori".