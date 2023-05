Europa League: alle 21 Roma-Bayer Leverkusen, match spartiacque per la stagione giallorossa

La Roma ospita i tedeschi del Bayer Leverkusen nel match di andata di semifinale di Europa League. Servirà tutta la carica dell'Olimpico per aiutare i giallorossi a uscire dal recente periodo negativo (in campionato non conquistano i 3 punti da quattro giornate) e aggiudicarsi la partita casalinga in vista della semifinale di ritorno il prossimo 18 maggio. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto affronterà la vincente tra Juventus e Siviglia nella finalissima del 31 maggio a Budapest.

Sono quattro i precedenti tra le due squadre: una vittoria per parte e due pareggi. L’ultimo confronto risale al 4 novembre quando in Champions League finì 3-2 per la Roma. La squadra di Xabi Alonso nel ritorno dei quarti ha battuto lo Union SG per 4-1 in trasferta. L’undici di Mourinho, davanti al proprio pubblico, il 20 aprile scorso si e imposto con il medesimo risultato dei tedeschi, 4-1, contro il Feyenoord al termine dei tempi supplementari.

Josè Mourinho, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match: "La squadra, senza problemi, ha la qualità sufficiente per stare in zona Champions e qualificarsi in Europa League. Non abbiamo la rosa, non abbiamo 25 giocatori uguali, la Roma non se lo può permettere. Fossimo usciti a dicembre, saremmo stati secondi o terzi in campionato. Siamo vittime del bene che i ragazzi hanno fatto durante la stagione. Possiamo andare in finale o no, se non ci arriviamo è una stagione non buona, ma io dico che, al di là dei risultati, la stagione è fantastica". Aggiungendo: "Ci sono 5 italiane in semifinale e noi abbiamo giocato in settimana. Al Leverkusen questo non è successo, questo per loro è un grosso vantaggio. Hanno molte alternative, per noi invece ogni infortunio rappresenta un problema. Arriviamo a questa partita non al massimo del potenziale". E prosegue: "Vedo un gruppo felice, consapevole che sta giocando una semifinale europea e che il momento può diventare storico, essere qui dopo tutto il percorso che abbiamo fatto è importante".

La Roma dovrà fare i conti con le assenze, soprattutto in difesa visto che mancheranno sicuramente Karsdorp, Smalling, Llorente e Kumbulla, operato al ginocchio. In campo andranno Rui Patricio, Mancini, Cristante e Ibanez, Wijnaldum recuperato ma solo per la panchina. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola con Pellegrini, ago della bilancia tra centrocampo e attacco a muoversi dietro la coppia Belotti-Abraham.