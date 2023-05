Curva dell’Atalanta chiusa per un turno dopo i cori razzisti nella partita contro la Juventus

La curva nord degli orobici, non potrà sostenere i propri beniamini nel match interno contro la Salernitana (giornata 36). Il giudice Mastrandrea ha motivato la decisione facendo riferimento al rapporto dei collaboratori della Procura federale: “I sostenitori dell’Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic” e ancora “I collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9mila occupanti il predetto settore”

L'Atalanta è stata anche multata di 10mila euro, l'ammenda è stata comminata "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’arbitro”. Rimane, però, confermata l'ammonizione a Vlahovic, come da referto dell'arbitro.