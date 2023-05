Calcio, Gravina ricorda la tragedia del Grande Torino: "La bella eredità di una squadra senza tempo"

Un terribile incidente, era il 4 maggio 1949, ore 17:03. Lo schianto sul Colle di Superga, la fine di una squadra che fece storia, una delle squadre più forti che abbia mai calcato un campo di calcio.

Ricorre oggi il 74° anniversario della Tragedia di Superga. Il 4 maggio del 1949, dopo un'amichevole disputata a Lisbona con il Benfica, l'aereo che stava riportando a casa il Grande Torino si schiantò sulla collina di Superga. Persero la vita 31 persone e l'Italia si ritrovò improvvisamente a piangere una delle squadre più forti di tutti i tempi, un Torino capace di vincere 5 Scudetti consecutivi negli anni Quaranta e che alternava la maglia azzurra a quella granata, dal momento che quasi tutti i suoi giocatori militavano anche in Nazionale.

Come ogni anno, il Toro in collaborazione con istituzioni e associazioni, ha allestito un programma ricco per celebrare nel miglior modo possibile gli Invincibili. Il 4 maggio Torino sarà la capitale del calcio mondiale, giorno che la Fifa ha istituito come la giornata mondiale del calcio nel nome del Grande Torino.