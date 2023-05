Alle 20.45 Empoli-Bologna: gli azzurri in crisi devono vincere per scacciare i fantasmi

Giovedì alle 20.45 allo stadio Carlo Castellani va in scena Empoli-Bologna, valida per la 33esima giornata di serie A. All'andata, il 17 settembre, era finita 0-1 per l'Empoli. In serie A, su 16 scontri diretti nella storia delle due società, ci sono state sei vittorie dell'Empoli, quattro del Bologna e sei pareggi.

Qui Empoli

L'Empoli sta attraversando una fase piuttosto delicata: nelle ultime dieci partite ha riportato sette sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, 1-0 contro il Lecce il 3 aprile scorso. Se alla 19esima giornata era addirittura decimo con due punti in più dei rivali toscani, la Fiorentina, ora è sceso in 15esima posizione a quota 32. La distanza di sicurezza dalla zona retrocessione si è assottigliata a soli 5 punti: Spezia e Verona, a pari merito al terz'ultimo posto, sono sempre più vicine. L'Empoli affronta la sfida contro il Bologna senza giocatori squalificati e con due diffidati: Fazzini e Satriano. Stagione finita invece per De Winter, che nella partita del 14 aprile contro la Cremonese ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale.

Qui Bologna

Il Bologna sta affrontando la stagione in corso con la grinta di un leone. Domenica ha messo in difficoltà la Juventus, che sotto di una rete è riuscita ad agguantare il pareggio solo a mezz'ora della fine. Nelle ultime settimane i rossoblù hanno battuto l'Atalanta 0-2, l'Udinese 3-0 e l'Inter 1-0. Ma hanno subito anche qualche rovescio come quello contro il Verona per 2-1 o quello, più comprensibile, contro il Torino per 1-0. In classifica i rossoblù sono ottavi a pari merito della Fiorentina con 45 punti. A sei giornate dalla fine il distacco dal settimo posto, che potrebbe garantire l'accesso in Conference League a determinate condizioni, inizia a farsi sentire: l'Atalanta ha infatti 55 punti, dieci in più, ma non è ancora detta l'ultima parola. Fatto sta che mister Thiago Motta affronta la sfida di Empoli con uno squalificato, Kyriakopoulos, e quattro diffidati: Dominguez, Ferguson, Posch e Skorupski. Due invece gli assenti per infortunio: Sansone, che dovrebbe restare fuori ancora per un paio di settimane per uno stiramento del gemello mediale, e Soriano che ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro.