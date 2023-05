Alle 20.45 Sampdoria-Empoli: azzurri a un passo dal Paradiso

Nel posticipo di lunedì alle 20.45 si affrontano Sampdoria ed Empoli. All'andata gli azzurri avevano vinto 1-0. La Sampdoria, ultima a 17 punti, è matematicamente retrocessa in serie B. L'Empoli è quattordicesimo a 38 punti, otto in più di Spezia e Verona al terz'ultimo posto a pari merito. Dopo la sconfitta dell'Hellas per 0-1 contro il Torino, la squadra di Paolo Zanetti vincendo ha l'opportunità di conquistare la salvezza matematica in serie A.

Un pareggio però non basterebbe, perché con il nuovo regolamento della serie A se due squadre hanno gli stessi punti disputano uno spareggio a prescindere dalla differenza reti. Nelle ultime dieci sfide dirette in serie A tra Empoli e Sampdoria ci sono state cinque vittorie dei blucerchiati, due degli azzurri e tre pareggi.

Negli ultimi 25 anni la Sampdoria ha battuto quattro volte l'Empoli per tre reti a zero: nel 2021, nel 2007 e per due volte nel 1998. Mentre nel 1997 i toscani avevano sconfitto i blucerchiati per 4-1.

Qui Sampdoria

Nelle ultime cinque partite la squadra di Dejan Stanković ha registrato tre sconfitte, tra cui il 5-0 contro la Fiorentina, e due pareggi. Dall'inizio del campionato i liguri sono sempre stati in zona retrocessione tranne alla seconda giornata. I blucerchiati affrontano la sfida contro l'Empoli con almeno tre infortunati: Audero per una lussazione alla spalla, Conti per un problema al tendine della rotula, Pussetto che ha subito un'operazione al ginocchio. Tutti e tre probabilmente resteranno fuori fino alla fine della stagione. Anche Leris potrebbe non scendere in campo per problemi muscolari.

Qui Empoli

L'Empoli viene da due vittorie, 2-1 contro la Salernitana e 3-1 con il Bologna, e due sconfitte, 2-1 con il Sassuolo e 0-3 contro l'Inter. La squadra di Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Koni De Winter. Il difensore belga ha subito una lesione al legamento durante la sfida contro la Cremonese del 14 aprile e resterà fuori fino alla fine della stagione. Nessuno squalificato nella formazione azzurra, mentre sono quattro i diffidati: Fazzini, Satriano, Bandinelli ed Henderson.