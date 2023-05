Alle 18.30 Roma-Salernitana: i giallorossi hanno un piano B per la Champions

Sfida tra portoghesi al timone: la Roma dello Special One contro la Salernitana di Paulo Sousa. All'andata, l'11 agosto scorso in Campania, era finita 0-1 per i giallorossi. In tutto nove le partite disputate in serie A tra le due squadre, di cui otto vinte della squadra capitolina e una dai granata. Le due formazioni non hanno mai pareggiato nella massima divisione mentre il 20 aprile 1952, quando entrambe militavano in serie B, finì 2-2.

Qui Roma

Giovedì grazie al pareggio 0-0 con il Bayer Leverkusen la Roma ha conquistato il biglietto per Budapest, dove disputerà la finalissima di Europa League contro il Siviglia. È la seconda finale consecutiva dell'era Mourinho, dopo quella vinta in Conference League l'anno scorso contro il Feyenoord. Tenuto conto non soltanto del prestigio dell'Europa League, ma anche che chi si aggiudica la coppa accede di diritto alla Champions, è chiaro che in questo momento tutti gli sforzi dei giallorossi sono concentrati soprattutto sulla sfida del 31 maggio contro la squadra spagnola. Ma anche la partita di stasera con la Salernitana non è secondaria. La Roma in questo momento è a quota 59 punti e anche il piazzamento in campionato potrebbe garantire l'accesso alla Champions. Nelle ultime cinque giornate i giallorossi non hanno vinto una sola sfida in serie A, perdendone due e pareggiandone tre. Oltre a Kumbulla, che può dire addio alla stagione in corso per una lesione al crociato anteriore, sono tre i giocatori in forse contro la Salernitana: Llorente per una lesione al bicipite femorale, Spinazzola per un problema muscolare e Celik, uscito zoppicante al 78esimo minuto di Bayer-Roma.

Qui Salernitana