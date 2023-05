Alle 20.45 Sassuolo-Monza, anticipo della trentaseiesima giornata

Alle 20.45 al Mapei Stadium Città del Tricolore, Sassuolo e Monza si affrontano dopo l'1-1 dell'andata. Quella in programma è la seconda sfida in assoluto tra le due squadre in serie A, cui i biancorossi sono approdati per la prima volta nella stagione in corso. Sei gli incontri diretti disputati tra Lega Pro e Coppa Italia, di cui due pareggi, tre vittorie del Sassuolo e una del Monza.

Qui Sassuolo

Il Sassuolo è 13esimo a 44 punti, ben 14 di distacco dalla zona retrocessione a tre giornate dalla fine, una posizione che gli garantisce la salvezza matematica. Nelle ultime quattro partire i neroverdi hanno subito due sconfitte, entrambe contro due big, 4-2 contro l'Inter e 2-0 contro la Lazio, un pareggio, 1-1 con il Bologna, e una vittoria, 2-1 contro l'Empoli. L'andamento in campionato della squadra di Alessio Dionisi è stato un po' altalenante, con la vittoria per l'1-0 contro la Juventus, ma anche le sconfitte per 3-0 contro la Salernitana e 2-1 con il Verona. La gara di venerdì può essere l'occasione per decidere come sarà ricordata questa stagione. La squadra dovrà fare a meno di Laurientè, appena operato al ginocchio. A renderlo noto un comunicato della società: "In data 16 maggio l’attacante neroverde Armand Laurientè è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo. L’intervento effettuato dal prof. Christian Fink, presso la clinica Privatklinik Hochrum di Innsbruck, è perfettamente riuscito. Il nostro medico sociale dott. Riccardo Saporiti ha accompagnato il giocatore e ha assistito all’intervento chirurgico. Il calciatore sarà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione".