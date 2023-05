Alle 20.45 Sassuolo-Bologna, sfida emiliana di metà classifica

Derby emiliano nell'ultima partita di questo 34esimo turno di campionato. Il Sassuolo al Mapei stadium di Reggio Emilia ospita il Bologna.

Di fronte due squadre che non hanno problemi di classifica ma che al tempo stesso sono troppo lontane dalla zona Conference.

La squadra di Dionisi nel turno infrasettimanale di mercoledì ha perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio . È tredicesimo a 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte, quaranta reti realizzate e quarantanove incassate.

I felsinei, dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro l’Empoli , sono undicesimi a 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Dionisi ha collezionato sei punti, contro i cinque di quella di Thiago Motta.

I precedenti: i neroverdi hanno vinto quattro degli ultimi sette incontri in Serie A contro i rossoblù (1N, 2P).