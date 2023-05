Alle 20.45 Sampdoria-Sassuolo: l'onore conta più della classifica

Alle 20.45 Sampdoria e Sassuolo in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova dopo l'1-2 per i blucerchiati dell'andata. Negli ultimi dieci incontri diretti tra le due squadre in serie A si sono contate cinque vittorie del Sassuolo, due dei blucerchiati e tre pareggi. Il 6 febbraio 2022 i doriani hanno sconfitto la squadra emiliana per 4-0 con reti di Caputo, Sensi, Conti e Candreva.

Qui Sampdoria

La Sampdoria è già matematicamente retrocessa in serie B ed è ultima a 18 punti, ma può ancora aspirare a raggiungere la Cremonese, a quota 24, per non finire il campionato come fanalino di coda in solitaria. Nelle ultime quattro partite la squadra di Dejan Stanković ha portato a casa un unico punto grazie al pareggio per 1-1 contro l'Empoli. Oltre alla batosta subita contro il Milan, 5-1 a San Siro, i liguri hanno perso 2-0 con l'Udinese e 0-2 contro il Torino. Oltre a Gunter, squalificato per una giornata, in campo contro il Sassuolo non ci sono Audero, per una sublussazione alla spalla, Conti per un problema al tendine rotuleo e Pussetto, operato al ginocchio.

Qui Sassuolo

Il Sassuolo ha già conquistato la salvezza in serie A e certamente non potrà qualificarsi in Conference League. Anche i neroverdi hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro giornate grazie al pareggio per 1-1 contro il Bologna. Hanno invece perso 1-2 contro il Monza, 4-2 con l'Inter e 2-0 contro la Lazio. Alessio Dionisi deve fare a meno di Ruan, squalificato, di Alvarez, per la rottura del legamento crociato, e di Laurientè, operato al ginocchio.