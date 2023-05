Alle 18 Juventus-Lecce, segui la cronaca testuale

Qui Juventus

La Juventus dopo il pareggio contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato , aspetta il Lecce in casa. I bianconeri sono ancora in lotta per un piazzamento in Champions League, ma dovranno recuperare un po’ di energie. Nelle ultime cinque partite casalinghe all'Allianz la Juve ha perso solo contro il Napoli.

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la formazione scesa in campo al Dall'Ara. Probabile il rientro in campo di Vlahovic dal primo minuto, con il serbo che farà coppia con Di Maria. Esterni saranno Kostic e Cuadrado, in vantaggio su De Sciglio. In mezzo al campo Miretti dovrebbe prendere il posto di Fagioli, mentre in difesa confermato il terzetto brasiliano con Danilo e Alex Sandro ai fianchi di Bremer.

Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Qui Lecce

Giallorossi in trasferta reduci da quattro sconfitte consecutive senza segnare neanche una rete. L'ultima vittoria lontano dal Via del Mare per la squadra di Baroni è stata a metà febbraio contro l'Atalanta. Ma ora i salentini sono reduci dal successo interno contro l'Udinese . Sul fronte formazione, gli unici dubbi di mister Marco Baroni riguardano il ruolo di centravanti, dove Ceesay sembra in vantaggio su Colombo; Di Francesco in campo quasi sicuramente sulla fascia sinistra. Banda in campo al posto dello squalificato Strefezza. Per il resto, a centrocampo Hjulmand gestirà il traffico, potendo contare sul supporto di Gonzalez e Blin. Baschirotto-Umtitila coppia centrale di difesa confermata.

Probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez; Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.