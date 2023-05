Alle 20.45 Udinese-Napoli: gli azzurri sperano di lanciare stavolta l'urlo liberatorio

Sperano con tutte le loro forze che non si debba più rinviare. Che l'urlo, strozzato in gola domenica scorsa a causa del pareggio della Salernitana , possa essere lanciato senza più freni. Che l'attesa, lunga 33 anni - erano i tempi gloriosi del Pibe de oro - venga rotta dall'ufficialità del terzo Scudetto. Napoli è tutta in attesa, stavolta bussola orientata verso Udine. La Lazio ieri sera non ha frenato , come il popolo azzurro ovviamente auspicava, e ora tocca all'undici di Spalletti a cui basta un pareggio in terra friulana per conquistare il titolo.

Local Team Napoli, fiume azzurro di persone visuale da Pza Trieste e Trento

Dopo la battuta d'arresto casalinga contro i granata, la squadra in questa occasione non festeggerebbe in casa, ma i napoletani aspettano di stappare fiumi di bottiglie di spumante ovunque siano i suoi beniamini. Anche perché chiaramente la città non si farà trovare impreparata anche grazie all' allestimento di maxischermi al Maradona a cui si potrà accedere a prezzi popolari.

ansa Napoli, tifosi riempiono le piazze

I friulani, dal canto loro, hanno poco da chiedere al campionato, tredicesimi a quota 42 punti, a +15 dalla zona salvezza e a -13 dal piazzamento Conference. La squadra di Sottil è reduce dalla sconfitta subita a Lecce e sa che è bene non sottovalutare le ultime sei partite, ma i sonni dei supporter bianconeri difficilmente verranno turbati da sorprese negative in forza dell'attuale posizione in classifica.

Getty Andrea Sottil, Luciano Spalletti

Spalletti: “Lo scudetto ce lo assaporiamo piano piano” "Ce lo stiamo trezziando chiano chiano". Descrive in napoletano il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, l'attesa dello Scudetto, dicendo che la squadra 'lo sta assaporando piano piano'. "Già domenica - ha detto - lo stadio mi ha fatto capire più della classifica quale sia l'impresa che stiamo portando a termine ed è quello che sognavo quando sono arrivato qui a Napoli, di vedere lo stadio in questo modo. Pieno di bandiere, sciarpe, tutto di colore azzurro, con bimbi che festeggiavano e poi fuori tutti insieme a coinvolgere l'intera città, perché la festa è di tutti. Il mio contratto per restare a Napoli? Ci sono ancora da fare belle cose, secondo me conta più del contratto giocare bene queste partite, di completare questo discorso, poi - ha proseguito - penseremo a festeggiare. Mi chiederò come sempre se sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico che ha questo sentimento, quello che merita. Da lì si parte pe ercapire. Quando mi ha cercato il Napoli ho detto di sì - ha concluso Spalletti - sapendo che dovevo vincere, perché qui ci sono stati Sarri, Benitez, Ancelotti".