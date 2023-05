In campo Cremonese-Spezia, derby salvezza per continuare a sognare. Segui la diretta testuale

La Cremo arriva dopo il pareggio con il Milan, un punto prezioso ma che non la smuove dal penultimo posto in classifica, nonostante le sconfitte di Spezia e Verona. Dopo l'eliminazione in semifinale Coppa Italia, sarebbe miracoloso per mister Davide Ballardini portare i suoi uomini alla salvezza in Serie A. Il mister pensa solo alla partita, allontana lo spettro della Serie B e in conferenza stampa cala i suoi assi: “Attacco? Oggi abbiamo come primo attaccante Ciofani. Poi Dessers non ci sarà oppure ci sarà per una piccola parte, e Tsadjout non c’è. Possiamo mettere Felix, che ha caratteristiche completamente diverse, idem per Okereke. Vedremo, certo è che in base alle caratteristiche cerchi di far rendere al meglio i giocatori”.

Anche lo Spezia, in trasferta, dopo la sconfitta con l'Atalanta, non si rassegna alla retrocessione ed ha la necessità di tenersi al riparo dal fondo classifica. L'allenatore, Leonardo Semplici, continua a credere nella permanenza nella massina serie : "Nei finali di campionato poi succedono sempre dei risultati particolari, mi auguro questa volta ci riusciremo noi a fare dei risultati. La squadra e i ragazzi stanno dando tutto, penso che abbiamo i mezzi per salvarci, Zurkowski è sempre out e pensiamo di recuperarlo per il Milan. Nzola valuteremo oggi se sarà convocabile e se sarà disponibile per un tempo. Vedremo oggi con lo staff medico"