Alle 18.30 Empoli-Salernitana, a caccia degli ultimi punti

Il commento di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match con l'Empoli: "La gara è di una complessità altissima, l'Empoli ha una struttura di gioco totalmente diversa da quella degli ultimi avversari che abbiamo affrontato quindi dovremo essere bravi ad adattarci alle loro situazioni di gioco. Hanno grande fiducia, giocano in casa con l'entusiasmo del pubblico ed è una partita che può valere tanto. Il futuro non deve essere una preoccupazione, adesso siamo concentrati solo sulla partita e sulle gare che verranno da qui alla fine della stagione, dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a fare bene".

In casa Empoli, mister Paolo Zanetti, in conferenza stampa: “Siamo al clou del campionato, se facciamo i punti che dobbiamo fare arriveremo al nostro obiettivo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, venivamo da un momento complicato anche se l'ultima partita cambia molto. C'è un trittico di partite importantissime, voglio vedere una squadra con la stessa voglia e mentalità. Loro hanno un allenatore di caratura internazionale, un attaccante da 15 gol, per cui sarà una gara difficile e dovremo dare il massimo”.

PROBABILE FORMAZIONE SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Kastanos; Botheim, Dia. All. Paulo Sousa.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.