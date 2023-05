Alle 20.45 Lecce-Hellas Verona, sfida salvezza

Il Lecce ospita l’Hellas Verona allo stadio Via del Mare in una partita decisiva per la salvezza di entrambe le squadre. I salentini devono arginare il ritorno proprio degli scaligeri arrivati già ad insidiare lo Spezia e che adesso provano ad uscire dalle ultime tre. Una vittoria degli ospiti farebbe sprofondare proprio i padroni di casa che di recente hanno fatto registrare troppe battute d'arresto e adesso non possono sbagliare.

Gli uomini di Baroni infatti, sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus a Torino. I veneti nella partita infrasettimanale della 33esima giornata hanno subito un pesante cappotto (0-6) in casa dall’Inter . Nelle ultime cinque giornata la squadra di Baroni ha collezionato quattro punti, contro gli otto di quella di Zaffaroni. Sono sette gli scontri diretti fra le due squadre in Serie A in terra pugliese, con un bilancio di quattro vittorie del Lecce, due pareggi e una affermazione del Verona. All’andata, lo scorso 21 gennaio, i gialloblù vinsero per 2-0 .