Alle 18 Napoli-Fiorentina, i viola obbligati a vincere per risalire la classifica

Continua la festa a Napoli per il terzo scudetto, atteso dai napoletani da 33 anni, dopo il pareggio con l'Udinese.

In uno stadio Maradona completamente esaurito già da tempo, gli uomini di Luciano Spalletti sfidano la Fiorentina, che cercherà di vincere pur di conquistare punti per una miracolosa corsa verso un posto che può valere l'Europa. Sarà tuttavia difficile per i viola riuscire a rovinare la festa programmata da tempo nella città neo campione d'Italia.

Anche i viola arrivano da un pareggio con la Salernitana, che però, in questo caso, non è servito a molto in classifica. La Fiorentina, attualmente a 46 punti, dovrà affrontare non solo una squadra Campione d'Italia ma anche tutta una città. Negli scontri diretti, il Napoli ha segnato una media di 2/3 gol a partita nelle ultime otto gare casalinghe contro la Fiorentina.