Alle 18 Roma-Inter, giallorossi ancora a caccia di un piazzamento in classifica

Oggi all'Olimpico, scontro diretto in chiave Champions tra Roma e Inter. L'Inter arriva da una striscia positiva, dopo che ha travolto il Verona 6-0 ed è in ottima forma, nonostante i prossimi futuri impegni nelle coppe. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, sarà costretto a un turn over pesante ma i suoi uomini non sembrano scoraggiati, anzi ancor più desiderosi di vincere. Il mister può dirsi molto orgoglioso, ma i prossimi impegni in Champions e in campionato, obbligano la squadra ad ottenere più punti possibili per consolidare la propria posizione. Mister inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni a poche ore dal match dell'Olimpico: "Diciamo che siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Abbiamo recuperato uomini importanti e adesso stanno venendo i risultati: sono contento, ma dobbiamo continuare. A Roma dobbiamo organizzare una grande gara".

Situazione un po' critica in casa Roma con José Mourinho, allenatore dei giallorossi, fuori di sé dopo il pareggio con il Monza: "Una cosa, intanto, è certa: non abbiamo la rosa per essere dove siamo, siamo l'unica squadra che, con queste limitazioni, è in corsa per una semifinale europea e in corsa per le posizioni alte della classifica. Per questo io dico che rimango con questi ragazzi fino all'ultimo minuto di questa stagione". Per la squadra che si trova al 7° posto, davanti a loro le migliori squadre di quest'anno, compresa la Juventus in attesa della sentenza finale, è obbligatorio vincere per ritrovare la giusta fiducia e guardare avanti. Con quarantasette infortuni da inizio stagione la Roma si prepara al doppio match point, Inter e Leverkusen in casa, le condizioni della squadra disastrose e con tanti titolari al limite delle forze. Fuori El Shaarawy, lesione al flessore e stop di almeno 15 giorni, il turco Celik squalificato. Out anche Smalling, Karsdorp, Kumbulla e Llorente, mentre Dybala e Wijnaldum siederanno in panchina con poche speranze di entrare. La Roma vive una situazione difficile anche sul fronte arbitri, dopo le polemiche scaturite dalla partita dei giallorossi nell'ultimo turno di campionato.