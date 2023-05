Alle 12.30 Hellas Verona-Torino: gli scaligeri guardano solo al bottino pieno

Padroni di casa che non hanno alternative ai 3 punti, ospiti senza ansie. E' opposto l'approccio con cui scaligeri e granata guardano alla sfida al Bentegodi. Il Verona si gioca tantissimo in chiave salvezza: dopo aver battuto il Lecce al Via del Mare , e rimontato lo Spezia, adesso la squadra di Zaffaroni ha l'occasione di poter rafforzare la sua posizione tra le mura amiche, approfittando anche dello scontro dei liguri con il Milan.

Il Torino di Juric come al solito venderà cara la pelle, ma sicuramente l'impegno dei veneti è meno complicato di quello della formazione di Semplici. I granata, reduci dal pareggio interno con il Monza, sono più che sereni all'undicesimo posto con 46 punti. La salvezza è garantita, e nel contempo la zona Europa è troppo distante (il piazzamento Conference è a 12 lunghezze) per pensare di poterla aggredire.