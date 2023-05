Alle 20.45 Juventus-Cremonese, bianconeri tra il campionato e la League

Giornate impegnative per la Vecchia Signora, tra campionato (in attesa della sentenza per una nuova possibile penalizzazione) e le semifinali di Europa League contro il Siviglia.

Il match tra Juventus e Cremonese potrebbe essere la pietra d'inciampo. I giallorossi, dopo la vittoria nello scontro diretto contro lo Spezia, sono tornati in corsa per la salvezza e non hanno nulla da perdere, anzi potrebbero tentare il tutto per tutto in attesa di un miracolo. Massima attenzione, anche perché i grigiorossi stanno attraversando un buon momento. Secondo Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri: “Pensiamo solo a questa partita e non al Siviglia di giovedì, anche perché Ballardini sta facendo un ottimo lavoro. Queste sono le partite più pericolose, nessuno regala niente ed è inutile parlare prima. Il morale dei ragazzi è buono, anzi ottimo dopo il pareggio, ci permette di andare a Siviglia a giocarci la finale alla pari e dobbiamo fare il massimo. Il nostro obiettivo in campionato è rimanere nelle prime quattro e difendere il secondo posto, pensiamo solo al campo perché altrimenti perdiamo energie e sulle cose esterne non possiamo fare nulla".

Per Davide Ballardini, tecnico dei grigiorossi le ultime quattro partite di campionato, potrebbero alla salvezza, il miracolo potrebbe essere possibile. Il mister pensa solo alla squadra: "Dovremo fare una partita da squadra, con attenzione, intensità, coprendo bene il campo, dovremo aiutarci molto perché giocheremo contro una squadra molto motivata e composta da una rosa di altissima qualità. Per noi è fondamentale e necessario fare questo tipo di partita occupando bene il campo, restando aggressivi, gestendo bene il pallone e mettendoci grinta, determinazione. Questo è quello che tocca a noi, dobbiamo concentrarci su questo".