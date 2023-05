In campo Spezia-Milan: obbligate a vincere, segui la cronaca testuale

Il Milan arriva dalla cocente delusione della sconfitta in Champions contro l'Inter per 0-2, ma dalla vittoria contro la Lazio in campionato per 2-0. Situazione ambivalente per gli uomini di Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, che devono assolutamente ripartire e vincere per posizionarsi nelle prime quattro posizioni per assicurarsi la futura Champions. Un KO pesante nella prima semifinale di andata ma che non può e non deve demoralizzare l'umore della squadra, secondo il tecnico, sempre pronto a spingere il gruppo a credere nel recupero.

Per lo Spezia, la situazione è assolutamente diversa. Obbligati a vincere per guadagnarsi la permanenza in Serie A, terz'ultimi a 27 punti, a soli 3 punti dal Verona a 30 punti. Dopo aver metabolizzato la sconfitta nello scontro salvezza per mano della Cremonese, il tecnico Leonardo Semplice è consapevole di aver bisogno di un cambio: "Discorsi stanno a zero, serve qualcosa di diverso per salvezza. La gara contro la Cremonese non ha precedenti nei miei 19 anni da allenatore, abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano, creato tantissime occasioni e al fischio finale non portare a casa punti mi ha fatto arrabbiare e riflettere molto. Serve fare qualcosa di diverso, perché quanto fatto fino ad oggi non ci ha portato risultati e ora i discorsi stanno a zero, abbiamo troppo da perdere e a partire da sabato cercheremo di fare il massimo contro una squadra molto forte", e sottolinea “Vogliamo giocarci la salvezza fino in fondo e nelle quattro partite che ci restano dovremo portare i risultati a casa, dando tutto quello che abbiamo a disposizione”.