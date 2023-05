Alle 18 Atalanta-Verona, bottino pieno obbligatorio per entrambe

L'Atalanta arriva dalla sconfitta con la Salernitana, ed è caccia degli ultimi punti fondamentali per un piazzamento in zona Europa. Obbligatorio vincere. Gian Piero Gasperini, mister della Dea, è consapevole che la qualificazione in Champions è lontana oramai, ma c'è ancora la speranza Europa League e i suoi uomini dovranno incassare il bottino pieno per approfittare di eventuali sconfitte di Roma, Milan e Lazio. Gli ultimi due incontri saranno contro Inter e Monza.

Contesto ben diverso per il Verona, terzultima a pari merito con lo Spezia. La squadra di Marco Zaffaroni si trova ad affrontare questa trasferta dopo la sconfitta in casa contro il Torino. Gli scaligeri, in chiave salvezza, fronteggiano una situazione difficile visto che le prossime sfide vedranno l'Hellas affrontare l'Empoli prima e il Milan dopo. In piena zona retrocessione l'unica chance per il club è vincere a tutti i costi.