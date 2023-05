Alle 15 Cremonese-Bologna, per i grigiorossi è quasi l'ultima chance in chiave salvezza

Per la Cremonese, che arriva dalla sconfitta contro la Juve, si tratta di un appuntamento da non mancare: obiettivo salvezza a tutti i costi. La squadra di Davide Ballardini non vuole mollare e continua a essere speranzosa. Ma è quasi l'ultima chance per i lombardi. Se non arrivasse il bottino pieno, l'impresa diventerebbe un'utopia.

Il difensore messicano Johan Vasquez ammette che la sfida contro il Bologna non sarà delle più semplici: “Noi sappiamo che la classifica è difficile, ma lotteremo fino alla fine senza mollare un centimetro, questa squadra non ha mai mollato in nessuna gara. Non è facile per noi e non lo è nemmeno per i tifosi; all'inizio della stagione abbiamo perso molte partite eppure non ci hanno mai fischiato, sono sempre stati sempre al nostro fianco, ci hanno abbracciato".

Per il Bologna è tutta un'altra storia. La squadra di Thiago Motta si trova all'11° posto a 47 punti dopo il prezioso pareggio 0-0 con la Roma, e questi ultimi incontri possono solo consolidare la posizione, se non migliorarla, magari agganciando Fiorentina e Torino distanti solo due lunghezze.