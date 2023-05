In capo Empoli-Juventus, con i bianconeri penalizzati di 10 punti

La Vecchia Signora arriva dalla demoralizzante sconfitta in Europa League contro il Siviglia, finisce così la sua avventura europea. A questo punto le rimane solo il campionato e “forse” un futuro in Europa dopo la nuova penalizzazione inflitta di -10 punti.

Massimiliano Allegri, mister dei bianconeri, lo ha detto: “E' stata un'annata difficile, certamente vanno recuperate le energie per chiudere al secondo posto il campionato, migliorando la classifica degli ultimi due anni. Certamente l'anno prossimo la squadra migliorerà, specialmente sotto l'aspetto dell'esperienza”. La Juve arriva in trasferta, per quanto riguarda il campionato, dal successo contro la Cremonese, e l'incontro di stasera con l'Empoli potrebbe portare i punti necessari per riscattare il morale di tutta la squadra.

Dall'altra parte, gli uomini di Paolo Zanetti, mister degli azzurri, arrivano dal pareggio con la Sampdoria, e precedentemente da due vittorie. Attualmente si trovano al 14° posto, con 39 punti, e il desiderio di vittoria per risalire la classifica nelle ultime giornate, non è da sottovalutare visto che gli azzurri hanno raggiunto la matematica salvezza.