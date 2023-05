Alle 18 Napoli-Inter: nerazzurri verso la cavalcata finale

Quest'anno non c'è stata solo la sorpresa di Luciano Spalletti con il Napoli, ma anche l'exploit di Simone Inzaghi con l'Inter. Il mister nerazzurro sembrava quasi dato per finito, quando invece lo scatto d'orgoglio suo e dei suoi uomini ha portato la squadra in cima al tetto del mondo: attualmente 3° in classifica (in attesa della sentenza Juve), finale Coppa Italia e finale Champions.

Il 4 gennaio l'Inter ha battuto il Napoli per 1-0, ma ora che il terzo scudetto partenopeo è storia, agli azzurri rimane solo quell'onta da lavare. E forse non solo quella. Nella storia dei due club, su 172 incontri diretti tra serie A, Coppa Italia e divisione nazionale (cioè il campionato italiano tra il 1926 e il 1929) ci sono state 79 vittorie dei nerazzurri contro 51 dei partenopei e 42 pareggi. Mentre nelle ultime dieci gare si sono registrate cinque vittorie dell'Inter, due del Napoli e tre pareggi.

Dopo che il Napoli ha festeggiato lo scudetto, i tifosi partenopei vogliono vedere la loro squadra del cuore chiudere alla grande il campionato. Battere l'Inter sarebbe un ottimo modo per farlo. Allarme rientrato per Victor Osimhen che è tornato ad allenarsi dopo alcuni sintomi di influenza, potrebbe recuperare in tempo per scendere in campo al Maradona. Mario Rui, reduce da problemi alla testa del perone, ha svolto sedute di allenamento personalizzate ed è ancora in forse. Di certo non ci sarà Hirving Lozano, che ha subito una distorsione al ginocchio sinistro.