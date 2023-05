Alle 20.45 Udinese-Lazio: biancocelesti ancora in lotta per la Champions

Friulani al 12° posto in classifica, salvezza assicurata, seppur dopo la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina. Ultimi incontri previsti con Salernitana e Juventus. Match tranquillo, ma vincere per gli uomini di Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, significherebbe finire al meglio la stagione e continuare a sognare i piani alti della classifica, come detto dal mister: “Per noi l'ottavo posto sarebbe come vincere lo scudetto. Piedi per terra e analisi lucide senza voli pindarici”.

Discorso completamente diverso per la Lazio. Attualmente al 4° posto dietro a Juve e Inter, i biancocelesti vogliono e devono tornare alla vittoria fuori casa, assente da più di un mese; un successo contro l'Udinese rappresenterebbe il passo decisivo verso la Champions, anche in vista delle ultime partite in calendario contro Cremonese e Empoli. La Lazio arriva dopo il pareggio in extremis contro il Lecce, che gli ha impedito proprio di agganciare le prime posizioni in classifica (sempre in attesa della riformulazione della penalizzazione Juve, nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze). Gli uomini di Maurizio Sarri sognano il riscatto e soprattutto la scalata in Serie A.