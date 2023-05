In campo Bologna-Napoli, due squadre che ormai sono certe del loro destino

Bologna e Napoli, due squadre che ormai sono certe del loro destino, con gli ospiti che magari potrebbero avere qualche motivazione in più rispetto ai felsinei. I partenopei hanno già ammazzato da tempo immemore il campionato e hanno ancora la possibilità di migliorare il proprio record di punti in serie A. Nel 2017/18 i napoletani chiusero la stagione a 91 punti allenati da Maurizio Sarri. Due vittorie nelle ultime due giornate, consentirebbero ai ragazzi di Spalletti di riscrivere il loro libro dei record. Per i padroni di casa invece la missione è quella di concludere nella parte sinistra della classifica, con una lotta bestiale che vede coinvolte Monza, Torino, Fiorentina e Udinese.