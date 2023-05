Alle 20.45 Juventus - Milan, scontro diretto per l'Europa

Gara importante in chiave Champions per entrambe le formazioni. L'ultimo treno si ferma all'Allianz Stadium, il Milan arriva a Torino per vincere e blindare il quarto posto, I bianconeri dopo il -10 in classifica hanno la possibilità davanti al loro pubblico di chiudere questo strano campionato , altalenante nel punteggio e nel gioco. Se i bianconeri non batteranno il Milan, i giochi per il Diavolo saranno quasi fatti. I bianconeri, con 5 punti da recuperare e una sola gara da giocare, sarebbero matematicamente tagliati fuori dai primi quattro posti. E a quel punto solo l’Atalanta, impegnata sabato a San Siro contro l’Inter, potrebbe agganciare i rossoneri.

Qui Juventus

La Juventus ha subito un colpo durissimo da digerire. Prima la penalizzazione di dieci punti in classifica, poi la netta sconfitta sul campo dell'Empoli. "Il momento è difficile, in campo e fuori dal campo", ha dichiarato John Elkann, amministratore delegato di Exor. La squadra di Allegri tenterà il tutto per tutto per portare a casa 3 punti che la terrebbero agganciata alla "Coppa dalle grandi orecchie". Formazione ancora da pensare, tanti mugugni in campo e fuori, calciatori sicuri di restare a Torino e altri che andranno. Ma questo è uno di quei match che la vecchia signora non può sbagliare, per il blasone e per i suoi tifosi.

Qui Milan

La squadra di Pioli, arriva allo Stadium con l'obbligo di vincere. I tre punti consentirebbero ai rossoneri di accedere, alla prossima edizione della coppa più prestigiosa d'Europa. Negli ultimi 5 turni di campionato il Milan non ha espresso un gran calcio, infortuni e scelte tecniche di Pioli alquanto discutibili hanno compromesso il cammino dei rossoneri, i due pareggi, in casa con la Cremonese e in trasferta con la Roma hanno certificato la difficolta della squadra. Nell'ultimo turno, con un Leao ritornato fisicamente e tecnicamente in forma, il Diavolo ha rifilato 5 reti alla Samp retrocessa matematicamente. Il MIlan affronterà la Juve conoscendo il risultato della sfida tra Inter e Atalanta. Un bel vantaggio per i rossoneri che, forti di tre lunghezze in più in classifica e con gli scontri diretti a favore, in caso di mancata vittoria dell'Atalanta scenderanno in campo consapevoli che basterà un pareggio per chiudere i conti e qualificarsi alla Champions. Un traguardo che fino a poche ore fa, con la Juve seconda, sembrava proibitivo.