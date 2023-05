La crisi della Sampdoria, sempre più fanalino di coda: Stankovic resta al timone della squadra

Una “manita” che ha lasciato senza fiato. La cinquina subita ieri al Franchi dalla Sampdoria , nelle spire di una grave crisi societaria e sempre più ultima, ha fatto pensare che Dejan Stankovic potesse abbandonare il timone dei blucerchiati. Palpabile lo sconforto del tecnico serbo; netta l'assunzione di responsabilità per il crollo. Ma la società ha deciso di non cambiare. La Sampdoria andrà avanti con l'ex fuoriclasse di Lazio e Inter fino a fine stagione. E' questo l'esito del confronto con la dirigenza, che era stato preannunciato domenica sera dallo stesso allenatore. Nell'incontro è emersa la comune volontà di proseguire insieme nonostante lo spettro della retrocessione, ormai sempre più probabile. Stankovic ha fatto il punto della situazione con il presidente blucerchiato, Marco Lanna, e con il coordinatore tecnico, Mattia Baldini, e sarà quindi in panchina mercoledì alle 18 per la sfida al Ferraris con il Torino. Immediato il ritorno in campo. La squadra si è ritrovata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettersi subito al lavoro in vista dell'impegno infrasettimanale.