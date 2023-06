Una stagione inedita: il trionfo del Napoli, l'eurodelusione, la stangata Juventus

Tre squadre italiane nelle altrettanti finali europee (le lacrime per l'esito sono questione a parte). Uno Scudetto appannaggio di una compagine che non lo faceva suo da 33 anni . Basta questo - e sono già dati che pesano più del granito - per raccontare una stagione calcistica radicalmente diversa dai tornei degli ultimi lustri. Un titolo che nel corso della stagione Juventus, milanesi e romane non hanno mai immaginato di poter conquistare tanto è stato poderoso l'incedere dell'armata di Spalletti.

C'è poco da sottolineare: non la penseranno così i tifosi delle corazzate al palo, ma è stata una massima serie sapida, gustosa; un sapore dalla forte personalità da associare a quello degli ultimi atti delle Coppe, appannaggio di Inter, Roma e Fiorentina. Come dire…"Signori, il calcio italiano è tornato ad essere protagonista del palcoscenico continentale". Peccato - un enorme peccato… - non aver potuto piazzare in bacheca almeno un trofeo.

I capitoli, in ordine. Il Napoli anzitutto: i partenopei di De Laurentiis si sono approcciati a questa stagione non avendo il minimo favore dei pronostici. Via Insigne, Mertens, Coulibaly. Nel capoluogo campano sono approdati calciatori ignoti alle grandi platee, a partire da un georgiano su cui in pochi avrebbero scommesso. E invece è stato il trionfo della bussola scelta dal presidente, del navigatore impostato da Spalletti, delle certezze via via garantite da Kvaratskhelia, Osimhen, capitan Di Lorenzo .