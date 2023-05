Cori razzisti ai danni di Vlahovic: la Questura di Bergamo emette 9 daspo da 1 a 5 anni

Obiettivo, sbarrare la strada a ogni espressione di razzismo. La questura di Bergamo ha emesso 9 daspo nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili dei cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus durante l'incontro tra Atalanta e bianconeri disputato lo scorso 7 maggio a Bergamo. I divieti di accesso alle manifestazioni sportive impediranno ai tifosi l'ingresso alle strutture sportive per un periodo che andrà da 1 a 5 anni. Il calciatore aveva risposto agli insulti portando un dito alla bocca in segno di silenzio dopo aver siglato la rete del raddoppio in pieno recupero.

Ma non è stata l'unica sanzione. Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, aveva disposto infatti "l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord Pisani' privo di spettatori". Pronta la condanna da parte del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.