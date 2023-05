Atalanta-Juventus ora in campo, sfida per la Champions: segui la cronaca testuale

Partita di cartello al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Juventus.

Gli uomini di Allegri nel turno infrasettimanale di mercoledì sono tornati alla vittoria dopo un mese imponendosi in casa per 2-1 sul Lecce e vogliono proseguire la tendenza positiva. Una sfida, quella del Gewiss Stadium, che Allegri sta preparando con attenzione, ben consapevole della pericolosità dei bergamaschi, che si esaltano spesso nelle sfide contro le big. Out Paredes, in gol contro il Lecce e fermato per una giornata dal giudice sportivo, e Mattia De Sciglio, per il quale la stagione, dopo il grave infortunio riportato con i salentini, è già finita. Sarà in campo Locatelli in cabina di regia e Cuadrado sulla corsia destra, con la linea di centrocampo, nel 3-5-2 bianconero, che sarà poi completata da Fagioli, Rabiot, che ha smaltito il problema fisico accusato nei giorni scorsi, e Kostic.

Nella trentatreesima giornata, i padroni di casa, sotto la guida di mister Gasperini, con la vittoria sullo Spezia e il mezzo passo falso delle dirette concorrenti Milan e Roma, si sono rimessi in corsa per un posto in Champions League, ma brutte notizie arrivano dall'infermeria, dopo il ko di Rasmus Hojlund nel riscaldamento contro lo Spezia, è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante del club bergamasco: riferiscono di un edema fibrillare all'ileopsoas destro, muscolo dell'anca. Per questo motivo, il danese è a serio rischio per il match contro la Juventus.