Alle 15 Milan-Lazio, in palio punti preziosi per la Champions

Primo big match della 34^ giornata di Serie A a San Siro. Se vogliono tenere il passo di Roma e Atalanta per conquistarsi un posto nella prossima Champions League gli uomini di Pioli, attualmente sesti in campionato, devono ottenere punti nella sfida casalinga contro la Lazio. Scontro diretto per la coppa dalle grandi orecchie, i rossoneri puntano alla posta piena dopo il pareggio nel turno infrasettimanale, l’1-1 contro la Cremonese , ottenuto soltanto al 93’ con un gol di Messias. Molto probabilmente, Pioli schiererà la squadra titolare dopo lo sfortunato turnover dell'ultimo turno in casa. Le buone notizie per Pioli arrivano dall'infermeria, rientro in gruppo per Tomori, disponibile per la sfida contro i biancocelesti. Rimasti a riposo con i grigiorossi di Ballardini, si riappropriano del posto in campo anche Theo Hernandez e Kjaer.

Gli uomini di Sarri, dopo due k.o. di fila contro Torino e Inter, sono tornati a vincere mercoledì scorso per 2-0 contro il Sassuolo e ora sono secondi a quota 64, grazie a diciannove partite vinte, sette pareggiate e sette perse. All’andata, la Lazio vinse all’Olimpico con un netto 4-0, reti firmate da Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. Rispetto al Sassuolo l’allenatore biancoceleste ritroverà Romagnoli, ma dovrà comunque ragionare sul centrocampo, infatti non ci sarà Cataldi, che si sta allenando in palestra per smaltire l’ematoma al polpaccio destro. Marcos Antonio, uscito per crampi col Sassuolo, si candida per una nuova maglia da titolare. In alternativa ci sarebbe la soluzione vista nel finale con Basic mezzala sinistra e Luis Alberto, entrato in diffida, regista.

Dirigerà l'incontro Antonio Rapuano con gli assistenti Meli ed Alassio. Il quarto uomo sarà Daniele Orsato, mentre VAR ed AVAR saranno Mazzoleni e Manganiello.