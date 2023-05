Alle 15 Torino-Monza, sfida di metà classifica

I granata di Ivan Jurić affrontano in casa il Monza in un incontro di metà classifica dove le squadre sono appaiate con 45 punti in classifica, lontane dalle zone calde della retrocessione ma distanti quanto basta per non avere velleità di Europa. Il Torino nell’ultima giornata è stato protagonista di una buona gara contro la Sampdoria, aggiudicandosi il match un secco 2-0. Prima il gol di Buongiorno e allo scadere del match quello di Pellegri, hanno trascinato i granata al trionfo allo stadio Luigi Ferraris. Ma è arrivato ora il momento di proiettare l’intera concentrazione sul prossimo match, I granata arriveranno al match di domenica motivati e decisi a far bene, soprattutto dopo la celebrazione del 4 Maggio, anniversario della strage di Superga che potrebbe aver dato una carica ulteriore. Ai box ormai da tempo David Zima, e la cui data di rientro sembra avvicinarsi sempre di più, ed anche a Ola Aina e Nemanja Radonjic. C’è la possibilità di scalare la classifica, soprattutto dopo i risultati dei match di quest’ultima giornata, che hanno visto le dirette rivali, Bologna e Sassuolo, perdere o pareggiare.

I brianzoli, seppur fermati nell’ultima di campionato in casa dalla Roma, hanno un ottimo ruolino di marcia. Una striscia di risultati positivi che è valsa a mister Palladino il riconoscimento di “Coach Of The Month” per i risultati del mese di aprile. Dalla 28esima alla 32esima di campionato i biancorossi hanno conquistato tre vittorie con Inter, Fiorentina e Spezia, un pareggio con l’Udinese (viziato da un rigore fantasma concesso ai friulani) e una sconfitta contro la Lazio lanciatissima nelle posizioni Champions. La squadra di Palladino arriverà alla partita con la rosa al completo, l’unico punto interrogativo riguarda la presenza di Petagna, che ha saltato la scorsa partita per un affaticamento muscolare.