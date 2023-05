Alle 20.45 Inter-Sassuolo: i nerazzurri pigliatutto puntano al secondo posto

Alle 20.45 Inter e Sassuolo scendono in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dopo l'1-2 per i nerazzurri dell'andata. Su 19 incontri diretti in serie A si sono registrate nove vittorie dell'Inter, otto dei neroverdi e due pareggi. Nelle sue due prime stagioni in serie A, nel 2013-2014 e nel 2014-2015, la formazione emiliana ha subito ben due cappotti contro quella milanese, la prima a Reggio Emilia per 0-7 e la seconda a Milano per 7-0.

Qui Inter

Nelle ultime sei partite l'Inter ha riportato sei vittorie consecutive, compreso lo 0-2 nelle semifinali di andata in Champions League contro il Milan. In campionato i nerazzurri hanno 63 punti, tre in meno della Juventus al secondo posto, squadra che hanno eliminato nelle semifinali di Coppa Italia. La finale di Coppa, contro la Fiorentina, sarà il 24 maggio. A prescindere da come andranno Champions League e Coppa Italia, l'obiettivo in campionato è posizionarsi tra le prime quattro in modo da avere la certezza di partecipare alla Champions anche l'anno prossimo. La squadra di Simone Inzaghi affronta la sfida contro il Sassuolo senza due giocatori, entrambi infortunati: Dalbert, che ha subito una lesione al crociato, dovrebbe restare fermo fino alla fine di maggio, mentre Skriniar, operato alla schiena, resterà fuori fino alla fine del campionato.

Qui Sassuolo

Con un pareggio, due sconfitte e due vittorie, il Sassuolo viene da una fase di alti e bassi. Dopo il clamoroso successo per 1-0 contro la Juventus, i neroverdi hanno perso 3-0 con la Salernitana, vinto 2-1 con l'Empoli, di nuovo perso 2-0 con la Lazio e pareggiato 1-1 nel derby emiliano contro il Bologna. Tredicesima in classifica con 44 punti, la formazione di Alessio Dionisi ha già comunque raggiunto la salvezza matematica. Il Sassuolo affronta l'Inter con la rosa completa, senza squalificati né infortunati. Due invece i diffidati, Frattesi e Thorstvedt.